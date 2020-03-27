В Европе увеличилась преступность на фоне пандемии коронавируса

Иллюстративное фото (europol.europa.eu)

Наиболее распространенными являются киберпреступность, фальсификация масок и лекарств, а также кражи

В Европе фиксирует рост числа преступлений связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в Европейском полицейском агентстве (Европол).

Как отметили в Европоле, преступники адаптировали свои методы и наживаются на глобальном кризисе. В частности, преступники используют возросший спрос на определенные товары, пользуются снижением мобильности граждан, пребыванием большинства людей дома, ограничением общественной жизни и усилением тревоги и страхов на фоне пандемии.

Среди наиболее распространенных преступлений выделяют киберпреступность, фальсификацию медицинских масок и лекарств, а также увеличение краж.

"Такая преступная деятельность во время кризиса в области общественного здравоохранения особенно угрожает и может представлять реальный риск для жизни людей", - заявила исполнительный директор Европола Кэтрин Де Болле.

Напомним, ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что введение комендантского часа в столице на период карантина помог бы в борьбе с мародерством. Он отметил, что во времена карантина увеличивается количество преступлений.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве правоохранители задержали группу лиц, которые под угрозой применения оружия похитили у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок на фоне введения карантина в Украине из-за коронавируса.