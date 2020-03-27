У Європі збільшилася злочинність на фоні пандемії коронавірусу

Ілюстративне фото (europol.europa.eu)

Найбільш поширеними є кіберзлочинність, фальсифікація масок і ліків, а також крадіжки

В Європі фіксує зростання кількості злочинів пов'язаних з пандемією коронавірусу. Про це повідомили в Європейському поліцейському агентстві (Европол).

Як зазначили в Європолі, злочинці адаптували свої методи і наживаються на глобальному кризі. Зокрема, злочинці використовують зрослий попит на певні товари, користуються зниженням мобільності громадян, перебуванням більшості людей вдома, обмеженням суспільного життя і посиленням тривоги і страхів на тлі пандемії.

Серед найбільш поширених злочинів виділяють кіберзлочинність, фальсифікацію медичних масок і ліків, а також збільшення крадіжок.

"Така злочинна діяльність під час кризи в галузі суспільної охорони здоров'я особливо загрожує і може представляти реальний ризик для життя людей", - заявила виконавчий директор Європолу Кетрін Де Більше.

Нагадаємо, раніше глава поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що введення комендантської години в столиці на період карантину допоміг би у боротьбі з мародерством. Він зазначив, що під час карантину збільшується кількість злочинів.

Також РБК-Україна писало, що в Києві правоохоронці затримали групу осіб, які під загрозою застосування зброї викрали у підприємців 100 тисяч медичних масок на фоні введення карантину в Україні через коронавірус.