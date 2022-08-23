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В Европе есть страны, которые боятся России, - Сибига

Фото: заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

В Европе есть страны, которые боятся Россию, поэтому украинским властям необходимо находить соответствующие аргументы, чтобы добиться поставки оружия.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель руководителя Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

"В том числе на европейском континенте есть такие страны, поэтому это тоже большое искусство найти соответствующие аргументы. Поэтому лично и президент ангажируется на своем уровне, чтобы там, где нужно, лед тронулся, чтобы это быстрее доставлялось к нам, находить ту формулу, которая позволяет принимать правильные для нас решения", - заявил он.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал страны ЕС, для которых поставки оружия Украине до сих пор табу.

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