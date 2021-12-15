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В Европе штамм "Омикрон" может стать доминирующим к середине января, - Еврокомиссия

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Среда 15 декабря 2021 15:46
В Европе штамм "Омикрон" может стать доминирующим к середине января, - Еврокомиссия Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что штамм коронавируса "Омикрон" может стать доминирующей в Европе к середине января. При этом она добавила, что у ЕС достаточно вакцин для борьбы с пандемией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NST.

"Если вы посмотрите на время, необходимое для удвоения числа новых случаев заболевания, то, похоже, оно удваивается каждые два-три дня. И это масштабно. Нам говорят, что к середине января мы должны ожидать, что штамм "Омикрон" станет новым доминирующим вариантом в Европе", - сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что Европа сейчас находится в лучшем положении для борьбы с вирусом.

Она также настаивает на том, что "доз вакцины хватит на каждого европейца", поскольку страны ЕС стремятся сделать дополнительные прививки для борьбы с быстро распространяющимся вариантом вируса "Омикрон".

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцины от коронавируса могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон".

Также стало известно, что китайская вакцина Sinovac не дает надежной защиты от нового штамма "Омикрон".

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