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У Європі штам "Омікрон" може стати домінуючим до середини січня, - Єврокомісія

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Середа 15 грудня 2021 15:46
У Європі штам "Омікрон" може стати домінуючим до середини січня, - Єврокомісія Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен попередила, що штам коронавірусу "Омікрон" може стати домінуючою в Європі до середини січня. При цьому вона додала, що у ЄС достатньо вакцин для боротьби з пандемією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NST.

"Якщо ви подивитеся на час, необхідний для подвоєння кількості нових випадків захворювання, то, схоже, воно подвоюється кожні два-три дні. І це масштабно. Нам кажуть, що до середини січня ми повинні очікувати, що штам "Омікрон" стане новим домінуючим варіантом в Європі", - сказала вона.

Фон дер Ляйен додала, що Європа зараз знаходиться в кращому становищі для боротьби з вірусом.

Вона також наполягає на тому, що "доз вакцини вистачить на кожного європейця", оскільки країни ЄС прагнуть зробити додаткові щеплення для боротьби з варіантом вірусу "Омікрон", що швидко поширюється.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакцини від коронавірусу можуть бути менш ефективними проти штаму "Омікрон".

Також стало відомо, що китайська вакцина Sinovac не дає надійного захисту від нового штаму "Омікрон".

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