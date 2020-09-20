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В Европе не поддержали США по санкциям против Ирана

Воскресенье 20 сентября 2020 15:50
В Европе не поддержали США по санкциям против Ирана
Фото: санкции (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение США возобновить санкции против Ирана после 20 сентября. Также эта Евротройка считает, что Вашингтон больше не имеет правовой возможности требовать восстановления санкций ООН против Тегерана.

Об этом говорится в письме постпредов этих стран в ООН, передает Deutsche Welle.

Как сообщается, три этих европейские страны вопреки позиции США отказались возобновлять санкции против Тегерана, снятые после подписания соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году.

В письме указывается, что любые решения или действия со стороны США, направленные на активацию механизма по восстановлению санкций ООН против Ирана, не будут иметь юридической силы из-за выхода Вашингтона из соглашения по ядерной программе Ирана.

Механизм восстановления санкций был заложен в резолюции 2231 Совбеза ООН, которой ратифицировали ядерное соглашение с Ираном, подписанное в 2015 году. Согласно этому пункту, в случае невыполнения условий соглашения любой из ее участников может требовать восстановления штрафных мер и другие стороны не могут наложить вето на это требование.

В США убеждены, что формально Вашингтон вправе воспользоваться этим механизмом, поскольку участвовал в подписании резолюции.

Напомним, США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН в отношении Ирана, государства, покровительствующего террор и антисемитизм.

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