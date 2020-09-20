Помпео заявил о восстановлении санкций ООН против Ирана

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН в отношении Ирана, государства, покровительствующего террору и антисемитизму. Санкции вновь вводятся в отношении Ирана в соответствии с процедурой возврата в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 2231.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.

" 20 августа Соединенные Штаты уведомили президента Совета Безопасности о существенном невыполнении Ираном своих обязательств по СВПД. Это уведомление инициировало 30-дневный процесс, ведущий к отмене ранее отмененных санкций ООН, которые вступили в силу в 20:00 по восточному летнему времени 19 сентября ", - говорится в заявлении.

Помпео отметил, что США инициировали процесс возврата, чтобы восстановить практически все ранее отмененные санкции ООН, включая эмбарго на поставки оружия, запрет на участие Ирана в деятельности, связанной с обогащением и переработкой урана, запрет на испытания и разработку Ираном баллистических ракет, а также на передачу другими сторонами Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет

"В результате мир станет безопаснее", - подчеркнул госсекретарь США.

США ожидают, что все члены ООН в полном объеме будут выполнять свои обязанности и имплементируют эти меры.

Напомним, что Трамп заявил о намерении возобновить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.

Ранее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, срок его действия истекает 18 октября.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась от ядерной сделки с Ираном, которая была призвана помешать Тегерану разработать ядерное оружие, частично аргументируя это тем, что ограничения на ядерную деятельность Ирана были недостаточными.