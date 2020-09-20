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В Європі не підтримали США щодо санкцій в Ірані

Неділя 20 вересня 2020 15:50
В Європі не підтримали США щодо санкцій в Ірані
Фото: санкції (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Німеччина, Франція і Великобританія відкинули пропозицію США відновити санкції проти Ірану після 20 вересня. Також ця Евротройка вважає, що Вашингтон більше не має правової можливості вимагати відновлення санкцій ООН проти Тегерана.

Про це йдеться в листі постпредів цих країн в ООН, передає Deutsche Welle.

Як повідомляється, три європейські країни всупереч позиції США відмовилися відновлювати санкції проти Тегерана, зняті після підписання угоди з іранською ядерною програмою у 2015 році.

У листі вказується, що будь-які рішення чи дії з боку США, спрямовані на активацію механізму щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану, не матимуть юридичної сили через вихід Вашингтона з угоди щодо ядерної програми Ірану.

Механізм відновлення санкцій був закладений в резолюції 2231 Радбезу ООН, яку ратифікували ядерну угоду з Іраном, підписану у 2015 році. Згідно з цим пунктом, у разі невиконання умов угоди кожний з її учасників може вимагати відновлення штрафних заходів та інші сторони не можуть накласти вето на цю вимогу.

У США переконані, що формально Вашингтон має право скористатися цим механізмом, оскільки брав участь у підписанні резолюції.

Нагадаємо, США вітають повернення практично всіх раніше скасованих санкцій ООН щодо Ірану.

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