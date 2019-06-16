В Европе обсуждают введение санкций против Мадуро

Несколько стран Европейского союза рассматривает возможность введения санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких высокопоставленных чиновников республики. Об этом сообщили анонимные дипломаты и члены венесуэльской оппозиции, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По информации источников агентства, обсуждаются ограничения, связанные с репрессиями властей республики против своих политических противников.

Могут быть введены финансовые ограничения и ограничения на въезд в определенные страны.

Собеседники агентства утверждают, что санкции обдумывают, в частности, власти Великобритании, Франции, Германии, Испании и Нидерландов.

Европейскому совету инициативу насчет санкций еще не представили.

Также пока не согласованы сроки введения ограничений и конкретных лиц, к которым их собираются применить.

Кроме того, до сих пор не принято окончательного решения, вносить ли президента Венесуэлы в черный список или нет.

Что касается высокопоставленных военных чиновников и работников судебных органов Венесуэлы - тут европейские страны достигли согласия.

Сообщается, что в европейском черном списке с большой вероятностью может оказаться венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес, поскольку его связывают с отключением вещания в Венесуэле испанской телекомпании Antena 3 и британской BBC в этом году.

Напомним, Министерство финансов США 6 июня усилило давление на государственный нефтяной концерн Венесуэлы, указав на возможность того, что под американскими санкциями могут оказаться международные импортеры, поставляющие в Венесуэлу жидкости для разбавления нефти