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Європі не потрібен "Північний потік-2", - віце-президент ЄК

Новость на русском → Брюссель, Неділя 14 березня 2021 14:16
Європі не потрібен "Північний потік-2", - віце-президент ЄК Фото: Франс Тіммерманс (facebook.com frans.timmermans)
Автор: РБК-Україна

Новий газопровід "Північний потік-2" не є необхідним для Європи. Однак Брюссель може зробити тільки так, щоб він відповідав правилам Євросоюзу.

Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

За його словами, Єврокомісія як і раніше проти будівництва нового газопроводу з Росії до Німеччини.

"Нам не потрібен "Північний потік-2", але він дійсно існує. Тим не менш, Єврокомісія має забезпечити використання "Північного потоку-2" згідно з правилами ЄС. Росії це не подобається. Але це правила ЄС", - заявив він.

Тіммерманс уточнив, що згідно з правилами ЄС, трубопровід не повинен ставити під загрозу безпеку енергопостачання Європи.

Нагадаємо, раніше видання Politico писало, що адміністрація президента США Джо Байдена хоче перешкодити будівництву "Північного потоку-2", але не хоче псувати відносини з Німеччиною, яка зацікавлена в газопроводі. При цьому Вашингтон розглядає можливість нових санкцій.

Також повідомлялося, що Україна розробила кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2", оскільки Росія може в подальшому відмовитися від послуг української ГТС для транзиту газу до Європи.

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