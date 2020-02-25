В Европе в ближайшие 2-3 года будут низкие цены на газ, - Коболев

В Европе в ближайшие 2-3 года будут сохраняться низкие цены на газ. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в ходе Энергетического форума в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Коболева, снижение цен связано с излишком предложения сжиженного природного газа (LNG) на рынке.

"Мировой рынок LNG перенасыщен. Благодаря LNG европейский рынок газа сильно изменился в прошлом году. "Нафтогаз" ожидает, что эти изменения будут устойчивыми в течение ближайших двух - трех лет", - отметил он и добавил, что летом производятся большие объемы, которые негде хранить.

Коболев также рассказал, что есть ограниченные хранилища в Европе.

"Потребители в Азии не могут их хранить, так как у них нет таких хранилищ, а потребление падает. Поэтому весь этот газ идет на европейский рынок. В итоге, создается излишек предложения, и цена проваливается до очень низкого уровня. Эта тенденция будет иметь место в течение нескольких следующих лет", - добавил глава правления "Нафтогаза".

Напомним, ранее в Минэнергетики анонсировали рекордно низкие цены на газ летом 2020 года.

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