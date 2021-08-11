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В Европе из-за аномальной жары температура достигла рекордной отметки

Автор: Сергей Пышкин

В результате аномальной волны тепла, на острове Сицилия зафиксирована температура + 48,8 градуса. Эта отметка является рекордной не только для Италии, но и для всей Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Стоит отметить, что предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 10 июля 1977 года в Афинах. Тогда температура воздуха достигала отметки + 48,0°C.

Аномальная жара на территории Италии вызвана антициклоном "Люцифер", который образовался над территорией Сахары. Власти страны предупредили местных жителей об опасности образования лесных пожаров. Последние несколько недель Италия активно борется с последствиями стихийного бедствия во многих регионах. В результате пожаров пострадали острова Сардиния и Сицилия, а также регион Абруццо.

Фото: в Европе из-за аномальной жары температура достигла рекордной отметки (facebook.com/kharkivmeteo)

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что на Италию надвигается антициклон "Люцифер".

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