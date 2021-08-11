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У Європі через аномальну спеку температура сягнула рекордної позначки

Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок аномальної хвилі тепла, на острові Сицилія зафіксовано температуру +48,8 градуса. Ця позначка є рекордною не лише для Італії, але і для всієї Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Варто відзначити, що попередній температурний рекорд було зафіксовано 10 липня 1977 року в Афінах. Тоді температура повітря сягала позначки +48,0°C.

Аномальна спека на території Італії спричинена антициклоном "Люцифер", який утворився над територією Сахари. Влада країни попередила місцевих жителів про небезпеку утворення лісових пожеж. Останні декілька тижнів Італія активно бореться з наслідками стихійного лиха у багатьох регіонах. Внаслідок пожеж постраждали острови Сардинія й Сицилія, а також регіон Абруццо.

Фото: у Європі через аномальну спеку температура сягнула рекордної позначки (facebook.com/kharkivmeteo)

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що на Італію насувається антициклон "Люцифер".

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