У Європі через аномальну спеку температура сягнула рекордної позначки

Внаслідок аномальної хвилі тепла, на острові Сицилія зафіксовано температуру +48,8 градуса. Ця позначка є рекордною не лише для Італії, але і для всієї Європи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Варто відзначити, що попередній температурний рекорд було зафіксовано 10 липня 1977 року в Афінах. Тоді температура повітря сягала позначки +48,0°C.
Аномальна спека на території Італії спричинена антициклоном "Люцифер", який утворився над територією Сахари. Влада країни попередила місцевих жителів про небезпеку утворення лісових пожеж. Останні декілька тижнів Італія активно бореться з наслідками стихійного лиха у багатьох регіонах. Внаслідок пожеж постраждали острови Сардинія й Сицилія, а також регіон Абруццо.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що на Італію насувається антициклон "Люцифер".