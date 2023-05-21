В Європарламеті заявили, що Молдова готова до переговорів про вступ в ЄС

Голова Європарламенту сьогодні виступила перед учасниками Великих Європейських зборів у Кишиневі. Після президента Маї Санду Метсола теж підкреслила, що підтримує європейську інтеграцію Молдови, зазначивши, що громадяни Молдови - європейці.

Метсола висловила сподівання, що вже цього року Молдова почне переговори про вступ до ЄС.

"Ви готові, Молдова готова до більш поглибленої інтеграції в Євросоюз. Світ бачить вашу сміливість, бачить, що ви обрали демократію, свободу", - зазначила вона.

Шлях Молдови до ЄС

В червні минулого року Європейська Рада надала Республіці Молдова статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, Президент Молодови неодноразово повідомляла, що Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, оскільки остерігається загрози з боку Росії.

Раніше ми писали, що 19 квітня Молдова надіслала до Брюсселю свій перший звіт про прогрес щодо вступу в ЄС.

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