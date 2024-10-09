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В Європарламенті зірвали виступ Орбана з криками "він продався Путіну і Сі Цзіньпіну"

Середа 09 жовтня 2024 01:32
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В Європарламенті зірвали виступ Орбана з криками "він продався Путіну і Сі Цзіньпіну" Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Володимир Костирін

Виступ прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на прес-конференції у Європейському парламенті у французькому Страсбурзі був зірваний активістом й угорським опозиційним політиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Інцидент стався, коли Орбан у вівторок на заході викладав свої плани щодо шестимісячного головування Угорщини в Євросоюзі. На нього "напав" член партії Демократичної коаліції Угорщини та депутат місцевої ради в передмісті Будапешта Мартон Гекіцкі.

Під час виступу Орбана він підбіг до його трибуни та кинув у главу уряду Угорщини пачку банкнот.

Орбана перебили під час його спічу про свою опозицію до питання щодо імміграції.

Кидаючи "банкноти" у бік угорського прем'єра, активіст голосно звинуватив його у "продажності" інтересів країни на користь російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

"За скільки ви продали країну? За скільки ви продали країну, пане прем’єр-міністре?Він продався Путіну, він продався Сі Цзіньпіну!" - кричав Гекіцкі.

Після цього охоронець опустив "нападника" на землю та згодом вивів з кімнати.

Інцидент відбувся у той момент, коли Орбан мав виступити перед Європейським парламентом у середу під час шестимісячного ротаційного головування Угорщини в блоці.

Позиція Орбана і критика

Нагадаємо, Орбан вже тривали час піддається критиці з боку лідерів та топ-посадовців країн ЄС через підігрування інтересам країни-агресора Росії, антизахідну риторику з кремлівськими тезами та закидами у бік України, та блокування допомоги від Євросоюзу для Києва.

Додамо, у липні у МЗС Польщі навіть запропонували Орбану вийти з ЄС і НАТО та створити союз із російським диктатором Путіним.

Крім того, влітку у Євросоюзі вирішили перенести зустрічі глав МЗС та Міноборони країн блоку з Будапешта до Брюсселя через позицію Орбана і його "мирний" тур, коли, перебуваючи в Києві, він запропонував президенту України Володимиру Зеленському припинити чинити опір вторгненню РФ, скласти зброю і погодиться на "мирні переговори".

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Угорщина Віктор Орбан
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