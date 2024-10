В Європарламенті зірвали виступ Орбана з криками "він продався Путіну і Сі Цзіньпіну"

Інцидент стався, коли Орбан у вівторок на заході викладав свої плани щодо шестимісячного головування Угорщини в Євросоюзі. На нього "напав" член партії Демократичної коаліції Угорщини та депутат місцевої ради в передмісті Будапешта Мартон Гекіцкі.

Під час виступу Орбана він підбіг до його трибуни та кинув у главу уряду Угорщини пачку банкнот.

Орбана перебили під час його спічу про свою опозицію до питання щодо імміграції.

Кидаючи "банкноти" у бік угорського прем'єра, активіст голосно звинуватив його у "продажності" інтересів країни на користь російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

"За скільки ви продали країну? За скільки ви продали країну, пане прем’єр-міністре?Він продався Путіну, він продався Сі Цзіньпіну!" - кричав Гекіцкі.

Після цього охоронець опустив "нападника" на землю та згодом вивів з кімнати.

Інцидент відбувся у той момент, коли Орбан мав виступити перед Європейським парламентом у середу під час шестимісячного ротаційного головування Угорщини в блоці.

