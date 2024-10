В Европарламенте сорвали выступление Орбана с криками "он продался Путину и Си Цзиньпину"

Инцидент произошел, когда Орбан во вторник на мероприятии озвучивал свои планы по шестимесячному председательству Венгрии в Евросоюзе. На него "напал" член партии Демократической коалиции Венгрии и депутат местного совета в пригороде Будапешта Мартон Гекицки.

Во время выступления Орбана он подбежал к его трибуне и бросил в главу правительства Венгрии пачку банкнот.

Орбана перебили во время его спича о своей оппозиции к вопросу иммиграции.

Бросая банкноты в сторону венгерского премьера, активист громко обвинил его в продажности интересов страны в пользу российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

"За сколько вы продали страну? За сколько вы продали страну, господин премьер-министр? Он продался Путину, он продался Си Цзиньпину!" - кричал Гекицкий.

После этого охранник опустил "нападавшего" на землю и впоследствии вывел из комнаты.

Инцидент произошел в тот момент, когда Орбан должен выступить перед Европейским парламентом в среду во время шестимесячного ротационного председательства Венгрии в блоке.

