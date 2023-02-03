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Депутати Європарламенті закликали не допустити росіян та білорусів до Олімпіади, - журналіст

Фото: Депутати Європарламенту закликають не допустити росіян та білорусів до Олімпіади (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Частина депутатів Європейського парламенту закликали не допустити спортсменів із РФ та Білорусі на Олімпійські ігри 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"80 депутатів Європарламенту підписали цей лист до президента Європейської ради Шарля Мішеля", - йдеться у повідомленні.

Вони звернулись з проханням, аби європейські лідери зробили все можливе для виключення МОК участі спортсменів із РФ та Білорусі на Олімпійських іграх 2024 року.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

План заходів із недопущення російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі підготував Національний олімпійський комітет України.

До слова, напередодні Польща та країни Балтії відкинули ідею повернення РФ і Білорусі до міжнародних змагань.

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