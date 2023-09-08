У Європарламенті закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування

Депутати Європарламенту закликають президента України Володимира Зеленського повернути закон про електронне декларування, ухвалений Верховною Радою 5 вересня без важливої поправки про відкриття декларацій, назад до парламенту, та просять його ветувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкрите звернення європейських політиків, оприлюднене в Twitter (X) депутата Європарламенту Міхаеля Галера.

У публікації нагадується, що Верховна Рада України ухвалила законопроект, який відновлює обов'язок подавати електронні декларації про майно для чиновників та народних депутатів. У посту йдеться, що поправка, згідно з якою ці декларації буде закрито для громадськості ще на рік, також була успішна проголосована.

"Ми закликаємо президента Володимира Зеленського повернути законопроект №9534 до парламенту з вимогою відкрити реєстр та накласти вето на проект закону №9587-д у повному обсязі", - пише Галер.

У пості було подано повну заяву депутатів ЄП щодо ветування закону про електронне декларування.

Депутати Європарламенту просять Зеленського ветувати закон про е-декларування (фото: скрін twitter.com/gahler_michael)

Закон про електронну декларацію та петиція про ветування

Нагадаємо, що у 2022 році Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) заявило, що під час воєнного стану посадовим особам не обов'язково подавати декларації. Проте країни G7 неодноразово зверталися до влади України із закликом поновити декларування доходів депутатів та чиновників.

Президент Володимир Зеленський також зажадав від депутатів ухвалення закону, який є одним із критеріїв для вступу України до ЄС.

5 вересня Верховна Рада підтримала поновлення електронного декларування, але провалила головну поправку - про відкриття декларації. Тому реєстр буде закрито, а інформація про стан чиновників буде непублічною ще рік, якщо Зеленський підпише закон у такому вигляді.

Після цього глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія пояснив, чому декларації не зробили публічними одразу.

Зазначимо, що наступного вечора після ухвалення закону, 6 вересня, до президента звернулися з проханням накласти вето на законопроект №9534, і повернути його до парламенту для поновлення публічного доступу до реєстру декларацій. Відповідна електронна петиція набрала підписи.