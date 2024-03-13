У Європарламенті закликали активізувати зусилля щодо повернення українських дітей, вивезених Росією

Європейські законодавці активізують заклики до повернення українських дітей, яких було насильно вивезено до Росії.

Про це заявила чеський правоцентристський депутат Європарламенту Міхаела Шойдрова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вона зазначила, що щонайменше 20 тисяч українських дітей було насильно депортовано до Росії або переселено до Білорусі.

"Ми закликаємо ЄС і міжнародні гуманітарні організації не тільки засудити насильницьку депортацію і розглядати її як частину геноцидної політики Росії, а й активізувати зусилля з повернення цих дітей у свої сім'ї та забезпечити їм належний догляд", - заявила вона.

Депортація Росією українських дітей

З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Незаконне вивезення українських дітей стало приводом, щоб у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

За інформацією Центру національного опору, окупанти готують нові списки для масової депортації українських дітей.

Крім того, у жовтні 2022 року російський омбудсмен Марія Львова-Бєлова незаконно усиновила дитину з Маріуполя.

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