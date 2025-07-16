У Європарламенті вважають, що Україні час перейти до наступного етапу євроінтеграції, але є нюанс

Звіт щодо підготовки України до вступу в ЄС ухвалили 15 липня.

Його підтримали 55 депутатів Європарламенту. Проти висловилися 12, ще троє утримались.

"Комітет у закордонних справах Європарламенту рекомендує Єврокомісії відкрити переговорні кластери для просування заявки країни на членство в ЄС якомога швидше, за умови подальшого впровадження правил ЄС та завершення вже розпочатих реформ", - йдеться у звіті.

Європарламентарі привітали прогрес України та закликали український уряд зберігати темпи впровадження реформ.

Євродепутати відзначають позитивні зрушення у судовій реформі, але підкреслюють, що судова система України досі є однією з найвразливіших до корупції та політичного тиску.

У цьому контексті вони закликали забезпечити прозорий відбір кадрів до судових та антикорупційних органів відповідно до рекомендацій незалежних експертів.

Вони також закликали Україну активізувати реформи верховенства права та державного управління, а також антикорупційні заходи, "оскільки прогрес у цих сферах є критично важливим не лише для членства в ЄС, але й для успішного відновлення та економічної довіри".

Також члени комітету закликали країни ЄС і надалі підтримувати Україну як у протидії російській агресії, так і в пошуках миру, що має базуватися на міжнародному праві, суверенітеті та територіальній цілісності України.

Варто зауважити, що це перший подібний звіт Європарламенту щодо євроінтеграції України з часу початку повномасштабного вторгнення РФ.