В Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії державою-терористом

Політичні групи Європейського парламенту сьогодні, 17 листопада, узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter депутата Європарламенту Андріуса Кубілюса.
У резолюції визначено, що Європейський парламент визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби. Очікується, що резолюцію буде обговореню й винесено на голосування під час сесії 21-24 листопада.
"Після чотирьох годин переговорів між політичними групами ЄП було досягнуто згоди щодо тексту", - написав Кубілюс у своєму твіті.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що парламент Чехії визнав режим у Росії терористичним. Раніше сенат Польщі та парламент Естонії також визнали російський режим терористичним.
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