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У Європарламенті сумніваються, що протести фермерів пов'язані лише з імпортом з України

Вівторок 26 березня 2024 19:57
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У Європарламенті сумніваються, що протести фермерів пов'язані лише з імпортом з України Фото: голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Протести фермерів пов'язані не лише з імпортом української агропродукції. Є маса інших причин, навіть втручання Росії.

Про це заявив голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге під час брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про те, як можна розблокувати українсько-польський кордон, Ланге зазначив, що "ця ситуація незаконна".

"У нас є чітка європейська позиція щодо торговельної політики й відносин з третіми країнами, і дії (тих, хто блокує кордон, - ред.) були незаконними, і колишній польський уряд також отримав чіткий сигнал від Європейського союзу, і тепер ми маємо ситуацію, коли є протест з боку сільськогосподарського сектору, з боку деяких фермерів, які намагаються заблокувати кордон", - сказав депутат Європарламенту.

За його словами, Європарламент намагається дати деякі можливості зменшити конкуренцію, якої вони бояться через імпорт з України.

"Наприклад, якісь ліцензії, моделі, якусь пряму підтримку фермерів, щоб ситуацію можна було заспокоїти. Особисто в мене є сумніви, що всі протести аграріїв дійсно пов'язані з імпортом з України. Є маса інших причин, навіть є втручання Росії в дії фермерів", - зазначив Ланге.

Також, за його словами, ЄС зараз продовжує запроваджувати тарифи на російську сільськогосподарську продукцію, щоб ситуація на сільськогосподарському ринку також стала більш спокійною.

"І я сподіваюся, що це також призведе до поліпшення ситуації на кордоні. І це має бути вирішено найближчим часом", - додав голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту.

Блокада українсько-польського кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

Проте нещодавно розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, 21 березня припинилася блокада КПП "Зосин-Устилуг". Рух вантажівок як на в'їзд, так і на виїзд з України відновився.

За даними ДПСУ, польські фермери не випускають з України вантажівки на двох пунктах пропуску. Йдеться про КПП "Ягодин" та "Рава-Руська".

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