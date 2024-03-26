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В Европарламенте сомневаются, что протесты фермеров связаны только с импортом из Украины

Вторник 26 марта 2024 19:57
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В Европарламенте сомневаются, что протесты фермеров связаны только с импортом из Украины Фото: глава комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Протесты фермеров связаны не только с импортом украинской агропродукции. Есть масса других причин, даже вмешательство России.

Об этом заявил глава комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге во время брифинга в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, как можно разблокировать украино-польскую границу, Ланге отметил, что "эта ситуация незаконна".

"У нас есть четкая европейская позиция по торговой политике и отношениям с третьими странами, и действия (тех, кто блокирует границу, - ред.) были незаконными, и бывшее польское правительство также получило четкий сигнал от Европейского союза, и теперь мы имеем ситуацию, когда есть протест со стороны сельскохозяйственного сектора, со стороны некоторых фермеров, пытающихся заблокировать границу", - сказал депутат Европарламента.

По его словам, Европарламент пытается дать некоторые возможности снизить конкуренцию, которой они боятся из-за импорта из Украины.

"Например, какие-то лицензии, модели, какая-то прямая поддержка фермеров, чтобы ситуацию можно было успокоить. Лично у меня есть сомнения, что все протесты аграриев действительно связаны с импортом из Украины. Есть масса других причин, даже есть вмешательство России в действия фермеров ", - отметил Ланге.

Также, по его словам, ЕС сейчас продолжает вводить тарифы на российскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы ситуация на сельскохозяйственном рынке стала более спокойной.

"И я надеюсь, что это также приведет к улучшению ситуации на границе. И это должно быть решено в ближайшее время", - добавил глава комитета по международной торговле Европарламента.

Блокада украинско-польской границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируются фермерами, а недавно они начали высыпать украинское зерно. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин-Устилуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.

По данным ГНСУ, польские фермеры не выпускают из Украины грузовики на двух пунктах пропуска. Речь идет о КПП "Ягодин" и "Рава-Русская".

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