В Европарламенте сомневаются, что протесты фермеров связаны только с импортом из Украины

Протесты фермеров связаны не только с импортом украинской агропродукции. Есть масса других причин, даже вмешательство России.

Об этом заявил глава комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге во время брифинга в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина .

Отвечая на вопрос о том, как можно разблокировать украино-польскую границу, Ланге отметил, что "эта ситуация незаконна".

"У нас есть четкая европейская позиция по торговой политике и отношениям с третьими странами, и действия (тех, кто блокирует границу, - ред.) были незаконными, и бывшее польское правительство также получило четкий сигнал от Европейского союза, и теперь мы имеем ситуацию, когда есть протест со стороны сельскохозяйственного сектора, со стороны некоторых фермеров, пытающихся заблокировать границу", - сказал депутат Европарламента.

По его словам, Европарламент пытается дать некоторые возможности снизить конкуренцию, которой они боятся из-за импорта из Украины.

"Например, какие-то лицензии, модели, какая-то прямая поддержка фермеров, чтобы ситуацию можно было успокоить. Лично у меня есть сомнения, что все протесты аграриев действительно связаны с импортом из Украины. Есть масса других причин, даже есть вмешательство России в действия фермеров ", - отметил Ланге.

Также, по его словам, ЕС сейчас продолжает вводить тарифы на российскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы ситуация на сельскохозяйственном рынке стала более спокойной.

"И я надеюсь, что это также приведет к улучшению ситуации на границе. И это должно быть решено в ближайшее время", - добавил глава комитета по международной торговле Европарламента.