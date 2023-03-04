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У Європарламенті сподіваються, що переговори про вступ України до ЄС почнуться цьогоріч

Фото: президент Європарламенту Роберта Метсола (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У Європейському парламенті мають надію, що переговори стосовно вступу України в ЄС почнуться якнайшвидше. А саме - в цьому році.

Про це заявила президент Європарламенту Роберта Метсола під час спілкування із журналістами у Львові, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Коли ми говоримо, що Україна - це Європа, а Європа - це Україна, це означає, що переговори про вступ мають розпочатися якнайшвидше. І це означає, я сподіваюся, вже цього року", - заявила Метсола.

Очільниця Європарламенту зазначила, що дуже вражена "прогресом, якого досягнула Україна щодо рекомендацій Єврокомісії".

Вона висловила думку, ЄС також має відповідати швидкості цього поступу.

Нагадаємо, що сьогодні глава держави Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європарламенту Робертою Метсолою у Львові.

Під час зустрічі Зеленський зазначив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.

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