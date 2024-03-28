У Європарламенті розповіли, коли треба розпочати переговори про вступ України

"Я б сказала, що ми дуже наполягаємо на цьому, тому що Україна явно виконала всі критерії. І в наших інтересах встигнути закінчити якнайбільше до європейських виборів", - сказала вона.

При цьому депутат Європарламенту зазначила, що майбутнє головування Угорщини в Раді Євросоюзу з 1 липня "можливо, не схилятиметься" до початку переговорів.

"Так що нам потрібно встигнути або до європейських виборів, що було б ідеально, або до 1 липня. Це дасть уряду і переговорникам, а особливо громадянам, правильний сигнал про те, що ми серйозно ставимося до переговорів про вступ, і що це не пуста обіцянка. І я думаю, що тепер це залежить від нас, від Європейської ради", - додала Віола фон Крамон-Таубадель.

Депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель є німецьким політиком, членом партії Зелених. Українською тематикою вона володіє чудово - ще 1996 року вона працювала у консультативному проекті німецького уряду з економічної політики України. Наразі вона входить до делегації ЄП у Комітеті парламентської асоціації ЄС-Україна та, по суті, є спікером своєї депутатської групи у Європарламенті на тему України.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн-членів Європейського союзу на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Фактично переговори про вступ України до блоку поки не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

При цьому Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.

Як заявила віце-прем'єрка Ольга Стефанишина, Україна має домовленість з ЄС про те, що переговори про вступ розпочнуться в червні цього року.