В Європарламенті підтримали "військовий шенген" для оборони від Росії

Зазначається, що відповідну резолюцію було прийнято 493 голосами "за", 127 депутатів було "проти", 38 утрималися. Резолюція підкреслює необхідність впровадити військову мобільність для посилення оборони від РФ.

Для цього депутати закликають скасувати внутрішні кордони для переміщення військ та військової техніки в рамках ЄС. Окрім цього, пропонується модернізувати залізниці, дороги, тунелі та мости - з метою підвищити їх технічний стан.

"Військова мобільність є важливим фактором спільної європейської безпеки та оборони, а також вирішальним фактором для безпеки східного флангу, зокрема країн Балтії та Польщі", - зазначається в релізі.

Також пропонується значно збільшити фінансування на потреби військової мобільності. Модернізація понад 500 інфраструктурних об'єктів (мости, тунелі та інше) вимагатиме щонайменше 100 млрд євро.

При цьому в резолюції сказано, що все ще існують "значні адміністративні та фінансові бар'єри, а також інфраструктурні перешкоди". Це збільшує терміни переміщення військових підрозділів до неприйнятних величин.

"Депутати Європарламенту закликають країни ЄС та Європейську комісію збільшити інвестування в транспортну інфраструктуру, особливо вздовж чотирьох коридорів військової мобільності ЄС... Вони рекомендують працювати над створенням "військової Шенгенської зони", підкріпленої робочою групою з питань військової мобільності", - зазначається в документі.