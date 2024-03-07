В Європарламенті підтримали продовження лібералізації торгівлі для України

Законодавці ЄС 26 голосами за 10 проти та 1 утриманого схвалили пропозицію продовжити тимчасове призупинення імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої агресивної війни Росії.

Законодавство наділяє Єврокомісію повноваженнями вживати оперативних заходів і запроваджувати будь-які необхідні заходи в разі значних збоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт.

У ньому також передбачено надзвичайне обмеження для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птиці, яєць і цукру. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 і 2023 років, тарифи будуть знову введені.

Очікується, що Європарламент проголосує за позицію першого читання на пленарному засіданні наступного тижня. Якщо парламент ухвалить свою позицію в першому читанні, Рада офіційно затвердить регламент, і він набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

До цього Єврокомісія запропонувала скасувати імпортні мита і квоти на українську сільськогосподарську продукцію ще на рік, до червня 2025 року. Спочатку їх призупинили 2022 року після вторгнення Росії, яке завдало шкоди поставкам через Чорне море.

Реакція України

Заступник міністра економіки України Тарас Качка повідомив, що комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі INTA підтримав без змін пропозицію Єврокомісії продовжити для України дію безмитної торгівлі ще на один рік.

"Раніше таке ж рішення схвалили посли держав-членів ЄС у рамках COREPER. Це процедурне голосування запускає політичне схвалення цього рішення, яке має відбутися вже без обговорень", - повідомив він в Facebook.

При цьому Качка додав, що ще тиждень тому до пропозиції Єврокомісії було подано понад 100 правок в аграрному і торговому комітеті.

"Майже всі вони пропонували звузити доступ до ринку ЄС української продукції. Причина - вимоги фермерів і прийдешні вибори до Європарламенту", - додав він.

Проблеми з імпортом з України

4 червня 2022 року набув чинності регламент про тимчасові заходи щодо лібералізації торгівлі. У документі тимчасово призупинено низку тарифів, прописаних в Угоді про асоціацію України з ЄС. Через дію регламенту низка країн почали зазнавати збитків від перенасичення ринків продукцією з України, що призвело до протестів.

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина вимагають від Єврокомісії запровадження імпортних мит на українське зерно через нібито несумлінну конкуренцію.

Як писало Financal Times, Брюссель запровадить "запобіжні заходи", які дозволять блокувати продовольство з України, якщо це становитиме загрозу падінням цін у Польщі та інших сусідніх країнах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.