В Европарламенте поддержали продление либерализации торговли для Украины

Законодатели ЕС 26 голосами при 10 против и 1 воздержавшемся одобрили предложение продлить временную приостановку импортных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года, чтобы поддержать Украину в условиях продолжающейся агрессивной войны России.

Законодательство наделяет Еврокомиссию полномочиями принимать оперативные меры и вводить любые необходимые меры в случае значительных сбоев на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта.

В нем также предусмотрено чрезвычайное ограничение для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птицы, яиц и сахара. Это означает, что если импорт этих продуктов превысит средние объемы 2022 и 2023 годов, тарифы будут вновь введены.

Ожидается, что Европарламент проголосует по позиции первого чтения на пленарном заседании на следующей неделе. Если парламент примет свою позицию в первом чтении, Совет официально утвердит регламент, и он вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

До этого Еврокомиссия предложила отменить импортные пошлины и квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию еще на год, до июня 2025 года. Первоначально они были приостановлены в 2022 году после вторжения России, которое нанесло ущерб поставкам через Черное море.

Реакция Украины

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что комитет Европарламента по международной торговле INTA поддержал без изменений предложение Еврокомиссии продлить для Украины действие беспошлинной торговли еще на один год.

"Ранее такое же решение одобрили послы государств-членов ЕС в рамках COREPER. Это процедурное голосование запускает политическое одобрение этого решения, которое должно состояться уже без обсуждений", - сообщил он в Facebook.

При этом Качка добавил, что еще неделю назад к предложению Еврокомиссии было подано более 100 правок в аграрном и торговом комитете.

"Почти все они предлагали сузить доступ к рынку ЕС украинской продукции. Причина - требования фермеров и грядущие выборы в Европарламент", - добавил он.

Проблемы с импортом из Украины

4 июня 2022 года вступил в силу регламент о временных мерах по либерализации торговли. В документе временно приостановлен ряд тарифов, прописанных в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС. Из-за действия регламента, ряд стран начали терпеть убытки от перенасыщения рынков продукцией из Украины, что привело к протестам.

Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Как писало Financal Times, Брюссель введет "меры предосторожности", которые позволят блокировать продовольствие из Украины, если это будет представлять угрозу падением цен в Польше и других соседних странах.

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