У Європарламенті обговорюють створення спільної європейської армії, - Politico

Стратегічний план ЄС

Нагдаємо, що Європейська Комісія оголосила про мобілізацію 800 мільярдів євро для посилення оборонного потенціалу ЄС. З цієї суми 150 мільярдів євро буде спрямовано на фінансування виробництва сучасних засобів протиповітряної оборони та модернізацію армій країн ЄС.

Це частина стратегії, спрямованої на посилення безпеки Європи, а також створення нових механізмів кредитування для підтримки оборонних ініціатив. ЄС планує залучити приватний капітал через інвестиційні банки та бюджетні кошти для розвитку оборонної промисловості.