В Европарламенте обсуждают создание совместных оборонных проектов для ЕС, - Politico

Стратегический план ЕС

Напомним, что Европейская Комиссия объявила о мобилизации 800 миллиардов евро для усиления оборонного потенциала ЕС. Из этой суммы 150 миллиардов евро будет направлено на финансирование производства современных средств противовоздушной обороны и модернизацию армий стран ЕС.

Это часть стратегии, направленной на усиление безопасности Европы, а также создание новых механизмов кредитования для поддержки оборонных инициатив. ЕС планирует привлечь частный капитал через инвестиционные банки и бюджетные средства для развития оборонной промышленности.