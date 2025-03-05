У Європарламенті хочуть позбавити Угорщину права голосу, - Politico

Як пише видання, їх план складається із дев’яти пунктів. У документі, окрім заклику до позбавлення Угорщини права голосу, пропонують призначити верховну представницю ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каю Каллас повноцінною міністеркою закордонних справ ЄС.

Також автори тексту прагнуть створити спільну європейську армію і забезпечити можливість переглянути договори ЄС, щоб включити нові компетенції у сфері оборони й підготуватися до розширення.

Угорщина у Європарламенті

Угорщина неодноразово ставала об’єктом критики в Європарламенті через порушення принципів верховенства права та демократичних стандартів. ЄС звинувачує уряд Віктора Орбана в обмеженні незалежності судової системи, свободи ЗМІ та прав громадянського суспільства. Через це Брюссель заморозив мільярди євро фінансування для Будапешта, вимагаючи виконання умов щодо зміцнення демократичних інституцій.

Водночас Угорщина використовує своє право вето для блокування важливих рішень ЄС, зокрема щодо допомоги Україні та санкцій проти Росії. Це викликало заклики європейських депутатів до позбавлення країни права голосу в Раді ЄС. Зокрема, партія Volt вже ініціювала відповідний план, що передбачає санкції проти Будапешта за його дії, які суперечать інтересам Євросоюзу.