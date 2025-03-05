В Европарламенте хотят лишить Венгрию права голоса, - Politico

Как пишет издание, их план состоит из девяти пунктов. В документе, кроме призыва к лишению Венгрии права голоса, предлагают назначить верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас полноценным министром иностранных дел ЕС.

Также авторы текста стремятся создать общую европейскую армию и обеспечить возможность пересмотреть договоры ЕС, чтобы включить новые компетенции в сфере обороны и подготовиться к расширению.

Венгрия в Европарламенте

Венгрия неоднократно становилась объектом критики в Европарламенте из-за нарушения принципов верховенства права и демократических стандартов. ЕС обвиняет правительство Виктора Орбана в ограничении независимости судебной системы, свободы СМИ и прав гражданского общества. Поэтому Брюссель заморозил миллиарды евро финансирования для Будапешта, требуя выполнения условий по укреплению демократических институтов.

В то же время Венгрия использует свое право вето для блокирования важных решений ЕС, в частности относительно помощи Украине и санкций против России. Это вызвало призывы европейских депутатов к лишению страны права голоса в Совете ЕС. В частности, партия Volt уже инициировала соответствующий план, предусматривающий санкции против Будапешта за его действия, которые противоречат интересам Евросоюза.