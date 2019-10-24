В Европарламенте призывают ввести санкции против Турции

В Европейском парламенте решительно осудили военную операцию Турции на северо-востоке Сирии и призвали Анкару вывести свои войска с территории арабской республики. Об этом говорится в резолюции, размещенной на сайте Европарламента.

Как говорится в принятой сегодня, 24 октября, резолюции, депутаты Европарламента предупреждают Анкару, что военная интервенция на северо-востока Сирии является серьезным нарушением международного права, а также подрывает стабильность и безопасность в регионе.

Отмечается, что европейские депутаты отвергли планы Турции по созданию "безопасной зоны" вдоль сирийской границы и выразили обеспокоенность по поводу соглашения между Вашингтоном и Анкарой о временном прекращении огня, которое, по их мнению, может легитимизировать турецкую оккупацию территории Сирии.

Кроме того, депутаты призвали Совет Европы ввести целенаправленные санкции и запрет виз в отношении турецких чиновников, ответственных за нарушения прав человека на территории Сирии, а также рассмотреть принятие целевых экономических мер против Турции.

Также в Европарламенте предложили приостановить торговые преференции в соглашении о сельскохозяйственной продукцие, а в крайнем случае - прекратить таможенный союз между Евросоюзом и Анкарой.

Напомним, в среду, 23 октября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил Министерству финансов отменить санкции, которые 14 октября были введены против Турции за вторжение в Сирию. По словам Трампа, антитурецкие санкции будут сняты, если не случится "чего-то, чем США будут недовольны".