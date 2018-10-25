В Европарламенте призвали усилить санкции против РФ из-за Азовского моря

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Депутаты Европейского парламента подготовили проект резолюции по Азовскому морю

Депутаты Европейского парламента (ЕП) подготовили проект резолюции, согласно которому в случае обострения ситуации в Азовском море, санкции против России будут усилены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, размещенный на официальном сайте (ЕП).

В проекте резолюции есть пункт о создании должности специального посланника Европейского союза по оккупированному Крыму и Донбассу, в юрисдикцию которого будет включена и ситуация в Азовском море.

При этом указывается, что евродепутатов беспокоит возможность того, что Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории и превратит Азовское море во внутреннее озеро.

Также в ЕП отмечают, что Крымский мост был построен незаконно. В частности, Европарламент выразил обеспокоенность в связи с участием европейских компаний в строительстве моста и призывает Еврокомиссию оценить и проверить применения действующих ограничительных мер со стороны ЕС. Также в Европарламенте поприветствовали введение санкций в отношении шести компаний, причастных к строительству. Кроме того, в резолюции призвали Совет ЕС потребовать от РФ немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов, а также рассмотреть соответствующие контрмеры.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продлению санкций против России.

Кроме того, по словам спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против России "раз в месяц-два".