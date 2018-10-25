У Європарламенті закликали посилити санкції проти РФ через Азовське море

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Депутати Європейського парламенту підготували проект резолюції по Азовському морю

Депутати Європейського парламенту (ЄП) підготували проект резолюції, згідно з яким у разі загострення ситуації в Азовському морі, санкції проти Росії будуть посилені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на документ, розміщений на офіційному сайті (ЕП).

У проекті резолюції є пункт про створення посади спеціального представника Європейського союзу по окупованому Криму і Донбасу, в юрисдикцію якого буде включена і ситуація в Азовському морі.

При цьому вказується, що євродепутатів турбує можливість того, що Росія зможе незаконно видобувати газ і нафту з української території і перетворить Азовське море на внутрішнє озеро.

Також в ЄП зазначають, що Кримський міст був побудований незаконно. Зокрема, Європарламент висловив стурбованість у зв'язку з участю європейських компаній у будівництві мосту і закликає Єврокомісію оцінити і перевірити застосування діючих обмежувальних заходів з боку ЄС. Також в Європарламенті привітали введення санкцій відносно шести компаній, причетних до будівництва. В резолюції закликали Раду ЄС вимагати від РФ негайно припинити інтенсивні і дискримінаційні інспекції суден, а також розглянути відповідні контрзаходи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що країни-кандидати на членство в Європейському союзі - Україна, Чорногорія, Албанія та член Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія приєдналися до продовження санкцій проти Росії.

Крім того, за словами спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера, Сполучені Штати будуть вводити нові санкції проти Росії "раз в місяць-два".