В Европарламенте призвали Украину расследовать нападения на активистов

Фото: Ребекка Хармс (из открытых источников)

Хармс назвала безнаказанность проблемой правоохранительной системы Украины

Украинская правоохранительная система должна уделить больше внимания расследованию нападений на активистов. Об этом на брифинге в Киеве заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в Украине фиксируется высокий уровень насилия и нападений на журналистов и общественных активистов.

"Мы хотим обратить внимание на судебную и правоохранительную систему для того, чтобы они сразу же реагировали на заявления о неоправданном поведении. Хотим привлечь правоохранительную систему расследовать эти случаи своевременно и объективно. Общественные организации тоже должны систематически мониторить случаи насилия", - отметила Хармс.

Она также назвала безнаказанность одной из проблем украинской правоохранительной системы.

"Нужно бороться с безнаказанностью, это должно прекратиться", - подчеркнула Хармс.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня проходит акция возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки. Министра обвиняют в провале реформе правоохранительных органов, что привело к убийствам журналистов и активистов.