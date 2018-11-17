ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Європарламенті закликали Україну розслідувати напади на активістів

Новини » Політика    17.11.2018 - 14:20
У Європарламенті закликали Україну розслідувати напади на активістів
Фото: Ребекка Хармс (з відкритих джерел)

Хармс назвала безкарність проблемою правоохоронної системи України

Українська правоохоронна система повинна приділяти більше уваги розслідуванню нападів на активістів. Про це на брифінгу в Києві заявила депутат Європарламенту Ребекка Хармс у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, в Україні фіксується високий рівень насильства і нападів на журналістів і громадських активістів.

"Ми хочемо звернути увагу на судову та правоохоронну систему для того, щоб вони відразу ж реагували на заяви про невиправдану поведінку. Хочемо залучити правоохоронну систему розслідувати ці випадки своєчасно та об'єктивно. Громадські організації теж повинні систематично моніторити випадки насильства", - зазначила Хармс.

Вона також назвала безкарність однією з проблем української правоохоронної системи.

"Треба боротися з безкарністю, це має припинитися", - наголосила Хармс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні проходить акція біля будинку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з вимогою його відставки. Міністра звинувачують у провалі реформи правоохоронних органів, що призвело до вбивств журналістів та активістів.

 

Україна має включити переселенців до виборчого процесу, - Хармс У Європарламенті закликали Україну ухвалити новий виборчий кодекс
Новини України нападактивистыЄвропарламент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся