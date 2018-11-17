У Європарламенті закликали Україну розслідувати напади на активістів

Фото: Ребекка Хармс (з відкритих джерел)

Хармс назвала безкарність проблемою правоохоронної системи України

Українська правоохоронна система повинна приділяти більше уваги розслідуванню нападів на активістів. Про це на брифінгу в Києві заявила депутат Європарламенту Ребекка Хармс у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, в Україні фіксується високий рівень насильства і нападів на журналістів і громадських активістів.

"Ми хочемо звернути увагу на судову та правоохоронну систему для того, щоб вони відразу ж реагували на заяви про невиправдану поведінку. Хочемо залучити правоохоронну систему розслідувати ці випадки своєчасно та об'єктивно. Громадські організації теж повинні систематично моніторити випадки насильства", - зазначила Хармс.

Вона також назвала безкарність однією з проблем української правоохоронної системи.

"Треба боротися з безкарністю, це має припинитися", - наголосила Хармс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні проходить акція біля будинку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з вимогою його відставки. Міністра звинувачують у провалі реформи правоохоронних органів, що призвело до вбивств журналістів та активістів.