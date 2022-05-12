В Европарламенте предлагают ввести санкции против экс-канцлера Германии Шредера

Либеральная группа Renew Europe в Европейском парламенте предложила расширить санкционный список. В перечень хотят добавить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Проект резолюции подготовил испанский депутат Луис Гарикано. Документ приветствует "обоснованные санкции" ЕС против России.
В тексте резолюции говорится о расширении санкционного списка Евросоюза и предлагается добавить в него европейских членов советов директоров крупных российских компаний. Среди предложенных лиц есть бывший канцлер Германии Шредер.
Европарламент будет голосовать за соответствующий документ на следующей неделе, но единогласного решения среди евродепутатов пока нет. Две крупнейшие группы, Европейская народная партия, Социалисты и демократы, пока не пришли к единому мнению касательно резолюции. Но автор документа и несколько других чиновников верят, что решение будет принято.
Напомним, бывший канцер Германии занимает руководящие должности в российских энергетических компаниях "Роснефть" и "Газпром". Он отказался разрывать отношения с Москвой.
Также Шредер заявил, что не сожалеет о своей позиции касательно России, несмотря на войну в Украине. При этом, он не видит своей вины в прежних пророссийских настроениях Берлина.
Действующий канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Шредера, а социал-демократы призвали исключить его из партии.
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