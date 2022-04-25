В Германии призвали социал-демократов исключить Шредера из партии

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (СРВ) Хендрик Вюст требует от руководства Социал-демократической партии Германии (СДПГ) исключить из партии бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера после его интервью The New York Times, где он заявил, что не сожалеет о своей позиции по отношению к России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Кроме того, глава правительства СРВ потребовал выработать новый регламент, который должен четко установить, что финансовое обеспечение экс-канцлеров, а также бывших федеральных президентов может быть предусмотрено только в том случае, если им не поступают средства от других государств.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уже призывал Шредера уйти в отставку с постов в российских государственных энергетических компаниях.

Отметим, что Шредер с 2017 года возглавляет наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть". Кроме того, он является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток", а также занимает аналогичную должность в Nord Stream 2 AG - операторе газопровода "Северный поток - 2".

В начале февраля стало известно, что Герхард Шредер выдвинут в состав совета директоров российского государственного концерна "Газпром".

После чего Союз немецких налогоплательщиков и депутаты бундестага призвали Шредера отказаться от офиса и сотрудников в Берлине, которые пожизненно предоставляются бывшим главам правительства ФРГ за счет налогоплательщиков.