В Европарламенте предлагают сделать "Северный поток-2" рычагом давления на РФ

Глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии Мартин Вебер предложил превратить "Северный поток-2" на рычаг влияния на Россию. Он подчеркнул, что этот газопровод не отвечает интересам Европы.
Об этом говорится в интервью Вебера для немецкого издания Der Spiegel.
По его словам, "Северный поток-2" нужно сделать "рычагом влияния во внешней политике", если Евросоюзу не удастся заморозить строительство этого газопровода. По мнению Вебера, газопровод нужно "увязать с поведением российского руководства".
Напомним, руководитель Оператора ГТС Украины рассказал, что Киев разработал несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2". Украина уже знает, что будет делать, если Россия пустит газ в обход ее территории.
Добавим, глава немецкого МИД Хайко Маас называл завершения строительства "Северного потока-2" приоритетом для Берлина.