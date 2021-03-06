У Європарламенті пропонують зробити "Північний потік-2" важелем тиску на РФ

Глава провідної фракції Європарламенту Європейської народної партії Мартін Вебер запропонував перетворити "Північний потік-2" на важіль впливу на Росію. Він наголосив, що цей газопровід не відповідає інтересам Європи.
Про це йдеться в інтерв'ю Вебера для німецького видання Der Spiegel.
За його словами, "Північний потік-2" потрібно зробити "важелем впливу у зовнішній політиці", якщо Євросоюзу не вдасться заморозити будівництво цього газопроводу. На думку Вебера, газопровід потрібно "прив'язати до поведінки російського керівництва".
Нагадаємо, керівник Оператора ГТС України розповів, що Київ розробив декілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2". Україна вже знає, що буде робити, якщо Росія пустить газ в обхід її території.
Додамо, глава німецького МЗС Хайко Маас називав завершення будівництва "Північного потоку-2" пріоритетом для Берліна.