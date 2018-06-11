Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Європарламенті обговорять ситуацію з Олегом Сенцовим

НовиниСуспільство    11.06.2018 - 13:48
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Обговорення відбудеться 14 червня

14 червня на пленарній сесії Європейського парламенту буде розглянута ситуація з ув’язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим. Про це повідомляє DW.

"У четвер у нас відбудуться дебати про Росію. Ми будемо говорити про політичного в'язня Олега Сенцова", - повідомив представник Європарламенту Ніл Корлет.

Також у той же день з цього питання буде прийнято резолюцію неюридичного характеру.

Нагадаємо, раніше Сенцов написав лист лідерам країн G7.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення 64 українських політв'язнів, яких утримує Росія, при цьому він не вимагає власного звільнення. До цього Сенцов готувався до голодування близько півтора місяців. На даний момент його перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров'я контролюють медики.

Європарламент може оголосити дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії Сенцов написав листа правозахисникам
Теги публікації: Олег Сенцов, Європарламент  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся