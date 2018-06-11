У Європарламенті обговорять ситуацію з Олегом Сенцовим

Обговорення відбудеться 14 червня

14 червня на пленарній сесії Європейського парламенту буде розглянута ситуація з ув’язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим. Про це повідомляє DW.

"У четвер у нас відбудуться дебати про Росію. Ми будемо говорити про політичного в'язня Олега Сенцова", - повідомив представник Європарламенту Ніл Корлет.

Також у той же день з цього питання буде прийнято резолюцію неюридичного характеру.

Нагадаємо, раніше Сенцов написав лист лідерам країн G7.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення 64 українських політв'язнів, яких утримує Росія, при цьому він не вимагає власного звільнення. До цього Сенцов готувався до голодування близько півтора місяців. На даний момент його перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров'я контролюють медики.