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В Європарламенті назвали звільнення Цемаха "тривожним сигналом"

Новини » Політика    05.09.2019 - 14:26
В Європарламенті назвали звільнення Цемаха "тривожним сигналом"
Фото: Каті Пірі (yvote.eu)

Наразі невідомо чи здійснювали міжнародні слідчі допити Цемаха

Рішення Київського апеляційного суду звільнити з-під варти фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха є "тривожним сигналом". Про це заявила представниця Нідерландів в Європейському парламенті Каті Пірі в коментарі DW.

За словами Пірі, звільнення колишнього "начальника ППО" терористичної організації "ДНР" Цемаха, який фігурує у справі про катастрофу рейсу MH17, викликає тривогу в Європейському союзі.

"Звільнення підозрюваного, якого прагне допитати міжнародна слідча група (Цемаха - ред.), викликає тривогу", - заявила євродепутат.

Також Пірі зазначила, що вона не володіє інформацією про будь-які слідчі дії чи допити Цемаха, які могла здійснювати міжнародна слідча група.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд під особисте зобов'язання випустив з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, який є фігурантом справи про катастрофу рейсу MH17.

Крім того, прокурор Олег Пересада заявив, що Цемах повернеться на тимчасово окуповану територію України за місцем своєї реєстрації. Прокурор додав, що на його думку, Цемах може втекти і переховуватись від слідства.

Як писало РБК-Україна, раніше Цемах зізнався, що був свідком падіння малайзійського літака рейсу MH17 в 2014 році на Донбасі.

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