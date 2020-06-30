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Украина призвала Европарламент осудить визит французской делегации в Крым

Новости » Политика     30.06.2020 - 19:40
Украина призвала Европарламент осудить визит французской делегации в Крым
Фото: Николай Точицкий (facebook.com/mykola.tochytskyi)

Визит французских евродепутатов пройдет 30 июня - 2 июля

Представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий обратился к руководству Европарламента с призывом осудить визит французских евродепутатов в оккупированный Крым. Визит назначен на 30 июня - 2 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства Украины при ЕС.

Письмо с соответствующим призывом было направлено на имя президента Европарламента Давида Сассоли и главы комитета ЕП по иностранным делам Дэвида Макалистера.

"Организация этого визита является очередной тщетной попыткой России легитимизировать свои незаконные действия на украинской территории, в частности проведение противоправного "голосования" о внесении изменений в конституцию Российской Федерации. Кроме того, такой визит отдельных французских евродепутатов не только нарушает законодательство Украины, но и противоречит официальной позиции Европейского союза по безусловной поддержки территориальной целостности Украины", - сообщил Точицкий.

Кроме этого он призвал Европарламент не быть частью гибридных попыток России легитимизировать аннексию Крыма.

Ранее МИД Украины обратился к Франции с просьбой предоставить официальную реакцию на визит французской делегации в Крым.

Также РБК-Украина писало, что в связи с проведением в Крыму голосования за правки в конституцию РФ в Верховной раде просят усилить санкции против России.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ФранцияКрымЕвропарламент
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