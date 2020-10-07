У Європарламенті білоруських військових закликали не виконувати накази Лукашенко

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

У Європарламенті 25 депутатів з різних політичних груп направили лист військовому керівництву Білорусі із закликом не виконувати накази Олександра Лукашенка і не ставати частиною його "військової хунти". Депутати також вважають, що таємна інавгурація Лукашенка була незаконною.

Про це повідомляється на сайті литовських європарламентарів з групи Європейської народної партії.

"Ви, армія і поліція, теж білоруси та такі ж люди, як ті, які мирно протестують на вулицях, вимагаючи своїх прав і справедливих виборів. Ви повинні захищати мирних жителів, а не бити та залякувати їх, у тому числі вагітних жінок і людей похилого віку. Це історичний поворот, в якому ви повинні прийняти правильне рішення - стати учасником державного перевороту і військової хунти або встати на захист історії та мирних жителів Білорусі, які просто вимагають поваги своїх прав", - йдеться в посланні.

Європейські депутати додали, що виконання злочинних наказів - теж злочин, і воно буде розслідуване міжнародним співтовариством. Вони закликали військових і правоохоронців "не допустити незаконного захоплення влади"

"Не стаєте частиною військової хунти Лукашенко і не беріть участь у злочині", - йдеться в посланні.

Нагадаємо, раніше Європейський союз запровадив санкції проти Білорусі. На сьогодні у списку санкцій знаходяться 40 чиновників. У списку немає Лукашенка, оскільки Брюссель має намір продовжувати діалог з Мінськом.

Після цього влада Білорусі підготувала санкційний список проти Європейського союзу. Крім того, Білорусь пригрозила Євросоюзу розривом дипломатичних відносин, якщо політика санкцій буде продовжена.

Відзначимо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких Олександр Лукашенко в черговий раз здобув перемогу і нібито отримав понад 80% підтримки виборців. Частина суспільства не погодилася з таким результатом голосування і вийшла протестувати. В результаті мирні акції почали розганяти силовики, масово затримуючи людей і застосовуючи насильницькі методи. В ЄС підсумків виборів не визнали, а чинну владу закликають до діалогу з народом.