Європарламент зробив крок для створення українського фонду на 50 млрд євро

Комітети Європарламенту підтримали створення спеціального фонду для України на 50 млрд євро. Він буде призначений для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України у 2024-2027 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

У четвер, 5 жовтня, Комітети з питань бюджету та закордонних справ ухвалили і вдосконалили пропозиції про створення спеціального українського фонду. Ідею підтримали 86 депутатів, шестеро було проти, ще двоє утрималися.

Голова Комітету парламенту у закордонних справах Девід Макалістер наголосив, що підтримка ЄС має вирішальне значення для України. За його словами, поправки Європарламенту заохочують використання заморожених російських активів та дохід від них для відновлення України.

При цьому депутата Європарламенту Йохан ван Овертвельд наголосив, що пропозицію підготували у рекордно короткі терміни.

Що цьому передувало

Раніше Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 млрд євро для покриття витрат, частина з яких піде на програму фінансової підтримки України. Йдеться по 50 млрд євро на наступні чотири роки.

Вчора Європарламент схвалив пропозицію переглянути бюджет ЄС, щоб виділити гроші для українського фонду.

Як зазначає Bloomberg, Угорщина запропонувала розділити пакет допомоги Україні від ЄС на дві частини. Будапешт не хоче схвалювати виділення всіх коштів відразу.