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Европарламент сделал шаг для создания украинского фонда в 50 млрд евро

Брюссель, Четверг 05 октября 2023 15:06
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Европарламент сделал шаг для создания украинского фонда в 50 млрд евро Фото: Европарламент сделал шаг для создания украинского фонда (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Комитеты Европарламента поддержали создание специального фонда для Украины на 50 млрд евро. Он будет предназначен для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в 2024-2027 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В четверг, 5 октября, Комитеты по бюджету и иностранным делам приняли и усовершенствовали предложения о создании специального украинского фонда. Идею поддержали 86 депутатов, шестеро было против, еще двое воздержались.

Глава Комитета парламента по иностранным делам Дэвид Макалистер подчеркнул, что поддержка ЕС имеет решающее значение для Украины. По его словам, поправки Европарламента поощряют использование замороженных российских активов и доходы от них для восстановления Украины.

При этом депутат Европарламента Йохан ван Овертвельд подчеркнул, что предложение подготовили в рекордно короткие сроки.

Что этому предшествовало

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на 66 млрд евро для покрытия расходов, часть которых пойдет на программу финансовой поддержки Украины. Речь идет по 50 млрд евро на следующие четыре года.

Вчера Европарламент одобрил предложение пересмотреть бюджет ЕС, чтобы выделить деньги для украинского фонда.

Как отмечает Bloomberg, Венгрия предложила разделить пакет помощи Украине от ЕС на две части. Будапешт не хочет одобрять выделение всех средств сразу.

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