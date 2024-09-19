Європарламент закликав зняти обмеження на удари по Росії, депутати підтримали резолюцію

Згідно з результатами голосування:

резолюцію підтримали 425 депутатів;

131 - виступили проти;

63 - утримались.

Відповідно до резолюції, Україна потребує зняття вищезгаданих обмежень, щоб повною мірою реалізувати своє право на самооборону й не бути вразливою до нападів на своє населення та інфраструктуру.

У тому ж числі в парламенті підкреслили, що дефіцит боєприпасів, озброєння й обмеження на їх використання - можуть підірвати зусилля в питанні підтримки, які були зроблені до цього часу. Депутати вкотре закликали ЄС виконати обіцянку 2023 року щодо поставки 1 мільйона боєприпасів, а також прискорити постачання озброєння, систем протиповітряної оборони (ППО) й крилаті ракети Taurus.

"Вони (депутати, - ред.) також підтверджують свою позицію, що всі країни ЄС і союзники по НАТО повинні колективно і індивідуально взяти на себе зобов'язання витрачати щонайменше 0,25% свого ВВП щорічно на військову допомогу Україні", - зазначається на сайті Європарламенту.

Санкції ЄС проти Росії

У резолюції також зазначається, що санкційні обмеження проти Російської Федерації, Білорусі та третіх країн і організацій, які постачають Росії військові технології та товари подвійного призначення повинні бути збережені. У тому ж числі санкції потрібно посилити проти Ірану та Північної Кореї, які підтримують ворога у військові сфері, а також китайських осіб й організацій, в якості боротьби з обходом обмежень.

Російські активи

"Вони також вважають, що відповідальність за російські військові злочини і репарації та інші виплати з боку Москви є важливими аспектами будь-якого рішення. З цією метою депутати Європарламенту хочуть, щоб ЄС та партнери-однодумці створили життєздатний правовий режим для конфіскації російських державних активів, заморожених ЄС, щоб компенсувати Україні величезні збитки, яких вона зазнала", - пише Європарламент.

Удари вглиб Росії

Останнім часом союзники України знову почали активно обговорювати питання щодо зняття обмежень для Збройних сил України (ЗСУ) на завдання ударів по території Росії переданою зброєю.

Тим часом The Guardian писало, що Сполучені Штати Америки (США), а також Британія вже прийняли відповідне рішення, але не оголошують його. Офіційного підтвердження чуткам немає.