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Европарламент призвал снять ограничения на удары по России, депутаты поддержали резолюцию

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Депутаты Европейского парламента призвали страны Европейского союза (ЕС) снять ограничения на использование Украиной западного вооружения для ударов по территории России. Поддержали соответствующую резолюцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европарламент.

Согласно результатам голосования: 

  • резолюцию поддержали 425 депутатов; 
  • 131 - выступили против; 
  • 63 - воздержались. 

Согласно резолюции, Украина нуждается в снятии вышеупомянутых ограничений, чтобы в полной мере реализовать свое право на самооборону и не быть уязвимой к нападениям на свое население и инфраструктуру.

В том же числе в парламенте подчеркнули, что дефицит боеприпасов, вооружения и ограничения на их использование - могут подорвать усилия в вопросе поддержки, которые были предприняты до сих пор. Депутаты в очередной раз призвали ЕС выполнить обещание 2023 года по поставке 1 миллиона боеприпасов, а также ускорить поставки вооружения, систем противовоздушной обороны (ПВО) и крылатые ракеты Taurus. 

"Они (депутаты, - ред.) также подтверждают свою позицию, что все страны ЕС и союзники по НАТО должны коллективно и индивидуально взять на себя обязательства тратить не менее 0,25% своего ВВП ежегодно на военную помощь Украине", - отмечается на сайте Европарламента. 

Санкции ЕС против России 

В резолюции также отмечается, что санкционные ограничения против Российской Федерации, Беларуси и третьих стран и организаций, которые поставляют России военные технологии и товары двойного назначения должны быть сохранены. В том же числе санкции нужно усилить против Ирана и Северной Кореи, которые поддерживают врага в военные сфере, а также китайских лиц и организаций, в качестве борьбы с обходом ограничений. 

Российские активы 

"Они также считают, что ответственность за российские военные преступления и репарации и другие выплаты со стороны Москвы являются важными аспектами любого решения. С этой целью депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС и партнеры-единомышленники создали жизнеспособный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных ЕС, чтобы компенсировать Украине огромные убытки, которые она понесла", - пишет Европарламент. 

Удары вглубь России 

В последнее время союзники Украины снова начали активно обсуждать вопрос о снятии ограничений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нанесение ударов по территории России переданным оружием.

Тем временем The Guardian писало, что Соединенные Штаты Америки (США), а также Британия уже приняли соответствующее решение, но не оглашают его. Официального подтверждения слухам нет. 

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