Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу

Вступ України до НАТО

Україна прагне приєднатися до Альянсу після закінчення бойових дій. Проте країна хоче отримати політичне рішення про можливість вступу вже на саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що Україна очікує отримати "чіткий графік вступу"

До того ж, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати гарантії безпеки від НАТО до того моменту, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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