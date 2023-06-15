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Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу

Фото: Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Депутати Європейського парламенту закликали країни НАТО виконати свої зобов’язання перед Україною та запросити її до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Вступ України до НАТО

Україна прагне приєднатися до Альянсу після закінчення бойових дій. Проте країна хоче отримати політичне рішення про можливість вступу вже на саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що Україна очікує отримати "чіткий графік вступу"

До того ж, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати гарантії безпеки від НАТО до того моменту, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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